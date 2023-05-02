У Білому домі назвали втрати Росії під Бахмутом

Протягом останніх п'яти місяців російська армія втратила на Бахмутському напрямку понад 100 тисяч військових, у тому числі понад 20 тисяч загиблих у бою, майже половина з яких – бойовики ПВК "Вагнера".﻿ Про це заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Ділова столиця.

"Росія виснажила свої військові запаси та свої збройні сили. Тільки з грудня, за нашими оцінками, РФ зазнала понад 100 000 втрат, у тому числі понад 20 000 загиблих у бою, майже половина з яких — бійці ПВК "Вагнера" , — сказав Кірбі.

За його словами, ці дані підтверджені американською розвідкою.

Він зазначив, що спроба Росії здійснити наступ на Донбасі через Бахмут провалилася, РФ не змогла захопити "жодної реальної стратегічно важливої території".

Речник Білого дому додав, що успіхів росіян у Бахмуті було досягнуто "жахливою, жахливою ціною", а оборона України в цьому регіоні залишається сильною. За його словами, кількість втрат утричі перевищила кількість американських жертв у Гуадалканальській кампанії під час Другої світової війни.

Нагадаємо, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російські окупанти продовжують атакувати Бахмут Донецької області, але їм не вдається взяти місто під контроль.