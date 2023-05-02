Спікер Палати представників різко відповів журналісту з РФ

Спікер Палати представників Конгресу США, представник Республіканської партії Кевін Маккарті категорично заперечив російському журналісту, який сказав, що Маккарті не підтримує надання Штатами військової і фінансової допомоги Україні, повідомляє Українська правда.

Російський журналіст нагадав заяву спікера Палати представників про те, що США не повинні виписувати Україні "безлімітний чек", та спробував наголосити на тому, що Маккарті нібито не підтримує постачання зброї Києву. Маккарті різко відповів журналісту, заперечивши його трактування своєї заяви.

"Ні, я голосую за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую вбивство вами дітей" , - відповів політик.

Маккарті також пообіцяв, що підтримка України з боку США триватиме й надалі, та закликав РФ вивести свої війська з українських територій.

Раніше президент Володимир Зеленський запросив спікера Палати представників США, республіканця Кевіна Маккарті відвідати Україну з візитом, але той відмовився, заявивши, що не потребує поїздки для ухвалення рішень щодо допомоги Києву.