Командири армії РФ жорстко критикують своє керівництво, - ISW

Опозиційна "фракція" у Міноборони Росії, ймовірно, намагається змістити вищих військових чиновників, публічно критикуючи їхні дії.﻿ Про це, з посиланням на звіт ISW, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Російські блогери поскаржилися, що заступник міністра оборони генерал-полковник Юнусбек Євкуров кілька місяців тому побував на херсонському напрямку та не виконав своєї обіцянки виділити окупантам від 140 до 150 катерів для захисту островів у дельті Дніпра.

Нестача плавзасобів спонукала "голову" окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо в середині квітня почати реквізувати цивільні катери для використання у військових цілях.

Критика блогерів на адресу Євкурова пішла за звільненням 27 квітня заступника міністра оборони Росії на тилу генерал-полковника Михайла Мізінцева. Повідомлялося, що Мізинця було звільнено після того, як командувач Повітряно-десантних військ РФ і пов'язаний з ПВК "Вагнера" генерал-полковник Михайло Теплинський проінспектував війська Північного флоту, виявивши серйозні проблеми з постачанням.

Теплинський, як повідомляється, прийняв на себе командування російськими військами на півдні України в середині квітня і, можливо, використовує своє нове призначення для звільнення чиновників Міноборони Росії, мотивуючи це тим, що вони не спроможні належним чином постачати війська.

Ключові висновки ISW:

Війська РФ завдали чергового великого ракетного удару по території України в ніч з 30 квітня на 1 травня.

За оцінкою Білого дому від 1 травня, російський наступ на Бахмут провалився.

Українські офіційні особи продовжують сигналізувати про готовність України до потенційних контрнаступних операцій.

Міноборони РФ затвердило заміну заступника міністра оборони Росії на тилу генерал-полковника Михайла Мізінцева на генерал-полковника Олексія Кузьменкова.

Окупанти завдали наземних ударів по лінії Сватово-Крем'яна.

Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута та на лінії Авдіївка-Донецьк.

Російські джерела стверджують, що українські війська проводять рейди через річку Дніпро.

Збільшення числа російських ПВК, які діють в Україні, може вимагати певних змін у загальній структурі командування.

Нагадаємо, як розповів командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський, ситуація в Бахмуті складна, але на окремих ділянках міста Сили оборони контратакували військових РФ, тому ворог залишив деякі позиції.