Україні нічого не відомо про "мирну місію" Ватикану – CNN

Україні нічого не відомо про мирну ініціативу папи Франциска щодо завершення війни, про яку він заявив, повертаючись з Угорщини до Риму.﻿﻿ Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного українського чиновника, близького до Офісу президента України, повідомляє Українська правда.

"Президент Зеленський не давав згоди на будь-які подібні обговорення від імені України.

Якщо переговори відбуваються, то вони відбуваються без нашого відома і без нашого погодження" , - повідомило джерело видання.

30 квітня, повертаючись з триденної поїздки до Угорщини, Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у мирній місії, щоб "спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною".