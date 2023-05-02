Генштаб: РФ втратила за добу три засоби ППО та майже півтисячі військових

За підрахунками українських військових із Генерального штабу ЗСУ, за добу 1 травня російська армія втратила у війні проти України близько 460 військовослужбовців, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 артилерійських систем, один танк та одну ББМ.

За підрахунком українського Генштабу, загальні бойові втрати Російської Федерації з 24.02.22 по 02.05.23 орієнтовно склали: