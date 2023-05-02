Генштаб: РФ втратила за добу три засоби ППО та майже півтисячі військових
За підрахунками українських військових із Генерального штабу ЗСУ, за добу 1 травня російська армія втратила у війні проти України близько 460 військовослужбовців, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 артилерійських систем, один танк та одну ББМ.
За підрахунком українського Генштабу, загальні бойові втрати Російської Федерації з 24.02.22 по 02.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 191 420 (+460) осіб ліквідовано,
- танків - 3701 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 7 193 (+1) од.,
- артилерійських систем – 2 930 (+9) од.,
- РСЗВ – 544 (+0) од.,
- засоби ППО – 298 (+3) од.,
- літаків – 308 (+0) од.,
- вертольотів – 294 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2477 (+1),
- крилаті ракети - 947 (+15),
- кораблі/катери – 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 851 (+6) од.,
- спеціальна техніка – 360 (+1).