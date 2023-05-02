Переговори щодо "зернової угоди" заплановані на 3 травня - ЗМІ

Переговори щодо угоди за посередництва ООН, яка дозволить безпечний експорт українського зерна через Чорне море, заплановані на середу, і в них візьмуть участь усі сторони переговорів.﻿ Про це агенція Reuters дізналася в українського високопосадовця, повідомляє Європейська правда.

"Переговори заплановані на завтра. Всі сторони... сподіваюся, будуть результати" , – повідомило джерело, яке відмовилося назвати своє ім'я.

Угода, укладена за посередництва Організації Об'єднаних Націй і Туреччини в липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати зерно, яке опинилося в пастці через російське вторгнення, з українських чорноморських портів.

Росія дала зрозуміти, що не дозволить угоді, укладеній у липні минулого року, продовжуватись після 18 травня, оскільки не було виконано низку вимог щодо сприяння експорту її власного зерна та добрив.