ГУР: Росію треба відрізати від Криму

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк вважає, що Росію треба відрізати від Криму, щоб та зрештою здійснила "жест доброї волі" щодо півострова.

"Безумовно, ворога потрібно відрізати від Криму - зробити так, щоб Росія не змогла використати тимчасово окупований півострів у військових цілях і, нарешті, здійснила так званий кримський жест доброї волі (здачу півострова - ред.). Досягнення цієї мети справді може стати ключем для справедливого миру" , - заявив Черняк.

За його словами, Україна не припиняє вживати відповідних заходів, про що, зокрема, свідчать нещодавні події на території півострова.