У МВС планують реформувати сервісні центри та процес отримання прав

МВС має намір розпочати влітку оптимізацію роботи сервісних центрів і зробити послуги теоретичних і практичних іспитів на водіння автотранспортом якісними та прозорими.﻿﻿ Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє Українська правда.

"Назріло питання, яке стосується практично кожного громадянина Україні – чистота і прозорість здачі теоретичних і практичних іспитів на водіння автотранспортом. Ми хочемо мінімізувати отримання водійських ліцензій без відповідного навчання і без відповідної чистої здачі цих іспитів.

Тож на липень цього року плануємо старт змін в роботі сервісних центрів. Ми провели аудит роботи центрів: зараз їх в Україні 148, а після оптимізації буде 55 таких пунктів" , - заявив міністр.

За словами глави МВС, він хоче, що послуги були "достатньо якісними і прозорими, щоб кожен громадянин міг мати прозору систему оскарження дій працівників сервісних центрів, в том числі тих, хто проводить теоретичні та практичні іспити".

Він додав, що класи, де будуть здаватися теоретичні іспити, до кінця року обладнають відповідними камерами, які унеможливлять існування так званих "сліпих зон", де можуть перебувати інші особи.

Також буде ідентифікація обличчя кожного громадянина, який прийде здавати іспити.

Крім того, МВС хоче дати кожному громадянину можливість самостійно опановувати теорію ПДД або з репетитором, тобто ходити в школу буде не обов'язково.

Для людей з інвалідністю планують організувати виїзд мобільних сервісних центрів у той чи інший населений пункт.

"До кінця цього року плануємо обладнати близько 150 автомобілів камерами 360 градусів, які зможуть показувати весь салон, – щоб бачити учня, інструктора, планшет, можливі порушення і підказки. Ці машини будуть обладнані трекерами, які будуть визначати маршрут руху, також буде повний аудіозапис з салону автомобіля" , - відзначив міністр.

Голова МВС додав, що розуміє, що може бути спротив таким нововведенням, але запевнив, що він до цього готовий.

Зокрема, у міністерстві створять відповідний контролюючий моніторинговий підрозділ, який буде займатися перевіркою корупційних фактів, про які заявлятимуть громадяни.

А весь персонал сервісних центрів, за словами Клименка, пройде перевірку на благонадійність.