Вибух у Мелітополі: росіяни говорять про замах на топ-чиновника МВС

Слідчий комітет РФ заявляє, що в окупованому Мелітополі було скоєно замах на так званого "заступника начальника МВС області": біля будинку заклали бомбу, повідомляє Українська правда.

"У Мелітополі скоєно замах на заступника начальника обласного ГУ МВС Запорізької області, біля воріт його будинку було закладено бомбу. Чоловіка госпіталізовано, заведено кримінальну справу" , - стверджують у Слідчому комітеті РФ.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що вранці 2 травня в Мелітополі прогримів вибух. Сталося це о 6:45. Чули "бавовну" мешканці північних районів міста. Одразу після цього вулицями промчали машини поліції та "швидкої".