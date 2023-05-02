ЗМІ: Резніков розраховує звільнити Крим без бою

Наразі розглядається не тільки суто військовий, а й військово-політичний сценарій деокупації Криму, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю The Atlantic

Видання пише, що українське керівництво схиляється до "військово-політичної" деокупації замість суто військової — розуміючи, що Росія за дев'ять років перетворила півострів на фортецю.

"Після того, як українці перекриють дороги, залізниці та водні шляхи до півострова та уразять військову інфраструктуру за допомогою безпілотників, можна припустити, що багато росіян, особливо нещодавніх іммігрантів, переконаються, що їм було б краще жити в іншому місці" , — зазначається у статті.