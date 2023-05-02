Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації
Верховна Рада ухвалила продовження дії військового стану та загальної мобілізації в Україні до 18 серпня, повідомляє Українська правда.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
Термін дії військового стану та мобілізації триває з 05:30 20 травня терміном на 90 діб. За відповідні постанови 9259 та 9260 віддали 324 та 333 голосів.
Нардеп повідомляє, що це було сьоме голосування Парламенту за воєнний стан з початку повномасштабної війни.
Що цьому передувало:
- Режим воєнного стану діє в Україні з 24 лютого 2022 року. Востаннє його продовжили до 20 травня.
- 1 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти щодо продовження дії військового стану та мобілізації в Україні.