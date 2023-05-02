Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації

Верховна Рада ухвалила продовження дії військового стану та загальної мобілізації в Україні до 18 серпня, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Термін дії військового стану та мобілізації триває з 05:30 20 травня терміном на 90 діб. За відповідні постанови 9259 та 9260 віддали 324 та 333 голосів.

Нардеп повідомляє, що це було сьоме голосування Парламенту за воєнний стан з початку повномасштабної війни.

Що цьому передувало: