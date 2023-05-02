Народні обранці закликали ООН, ЄС, уряди демократичних країн підтримати засудження політики рашизму, повідомляє Ділова столиця.

Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії та закликала ООН, ЄС, уряди демократичних країн підтримати засудження політики рашизму, говорить на допис у соцмережах нардепа Олексія Гончаренка.

Відповідну заяву сьогодні підтримали 281 народний депутат.

У заяві Рада звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму.