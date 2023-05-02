Рада підтримала будівництво Національного військового кладовища у Києві

У вівторок, 2 травня, Верховна рада України підтримала будівництво Національного військового кладовища. Його планують розташувати на Броварському проспекті у Києві, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram нардепа Ярослава Железняка.

"Парламент підтримав закон №9240 щодо розміщення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про ділянки державної та комунальної власності на Броварському проспекті у Дніпровському районі м. Києва.

Для цього використовуватимуть земельні ділянки КП "Дарницьке лісопаркове господарство", а також інші земельні ділянки. За відповідне рішення проголосували 322 депутати.

У травні 2022 року Верховна рада ухвалила закон, в якому закріплено поняття Національного військового меморіального кладовища та особливості його правового статусу.

Минулого тижня у Верховній раді був зареєстрований законопроект щодо забезпечення розміщення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві.

Також повідомлялось, що Київрада виділила земельну ділянку для розташування меморіального військового кладовища у Биківні. Загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.