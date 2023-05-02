Данія відправить Україні військову допомогу на понад 250 млн доларів

Парламент Данії ухвалив рішення виділити Україні новий пакет військової допомоги вартістю 1,7 млрд данських крон (понад $250 млн), повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив глава Міноборони Данії Троельс Лунд Поульсен після засідання комітету з питань зовнішньої політики, повiдомляє DR.

"Це (новий пакет допомоги. – Ред.) означає, що ми допомагаємо українській протиповітряній обороні. На це є попит" , – заявив Поульсен.

Згідно з ухваленим рішенням, Данія передасть Україні машини для розмінування, боєприпаси, польові мости та кошти на протиповітряну оборону.

Пожертва є найбільшим пакетом допомоги від Данії на сьогодні і надсилається на підтримку українського наступу.

"Це допоможе підтримати можливості, яких не вистачає українській стороні для успішного наступу зараз, коли українці планують відвоювати окуповані росіянами території" , – пояснив Поульсен.

"Це пожертва, яка, сподіваємося, допоможе забезпечити Україні ще кращу основу для того, щоб стати господаркою у власному домі" , – додав він.

Загальна підтримка України з боку Данії наразі сягнула 11 мільярдів данських крон.

У квітні стало відомо, що Данія разом з Нідерландами передасть Україні 14 танків Leopard 2 німецького виробництва.

Крім того, Данія спільно з Норвегією домовились передати Україні 8 тисяч артилерійських снарядів.