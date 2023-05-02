ДПСУ: У Білорусі зменшилася кількість російських військових

Українська розвідка наразі не фіксує на території Білорусі ударного угрупування російських військових, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"На території Білорусі не фіксується наявність ударного угрупування військ РФ. На цей момент на території Білорусі значно менше сил РФ, ніж було кілька місяців тому. Раніше розвідка фіксувала їх на рівні десь 10-11 тисяч. На цей час це близько 2 800 російських військових, які продовжують підготовку на полігонах Білорусі" , — зазначив Демченко.

За його словами, армія РФ використовує територію Білорусі як майданчик для підготовки. Але потім військових, ймовірно, перекинуть до Росії, щоб посилити угрупування на сході України, де точаться бойові дії.

Наприкінці квітня президент Володимир Зеленський казав, що поки для України немає загроз з території Білорусі.