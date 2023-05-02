Шмигаль: Уряд запустив процес корпоратизації "Енергоатома"

Кабінет міністрів сьогоднішнім рішенням запустив процедуру корпоратизації НАЕК "Енергоатом", повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання в Кабінеті міністрів.

"Продовжуємо корпоратизацію державних підприємств. На виконання ухваленого Парламентом закону трансформуємо "Енергоатом" в акціонерне товариство" , - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що "Енергоатом" - один з найбільших операторів АЕС в Європі, компанія стратегічно важлива для енергетичної безпеки держави.

"Приводимо її до міжнародних стандартів корпоративного управління. При цьому зберігаємо у власності держави 100% акцій підприємства. Сьогоднішнім урядовим рішенням запускаємо процедури корпоратизації" , - наголосив Шмигаль.

За словами прем'єра, у підсумку "підвищимо ефективність управління, залучимо додаткові кошти на реалізацію нових проектів, посилимо нашу енергетичну незалежність".

Нагадаємо, що державне підприємство НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Holtec International уклали угоду про будівництво до 20 атомних енергоблоків з малими модульними реакторами SMR-160 в Україні.