Спікер парламенту Португалії вперше відвідав Київ з початку війни
До Києва з неоголошеним візитом у вівторок прибув спікер парламенту Португалії Аугушту Сантуш Сілва – це перший португальський посадовець такого рівня, який відвідує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє Європейська правда.
Про це Сантуш написав у Twitter.
Спікер португальського парламенту зазначив, що відвідує Україну на запрошення українського візаві Руслана Стефанчука. Разом із ним прибула делегація з представників майже всіх парламентських партій Португалії.
У межах візиту передбачені зустрічі Сантуша з головою Верховної ради, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, а також студентами Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, які вивчають португальську.
Крім того, голова парламенту Португалії провів зустріч із Володимиром Зеленським, на якій, як повідомив у Twitter, "висловив підтримку португальського парламенту Україні у захисті її незалежності та територіальної цілісності".
Своєю чергою Зеленський написав у Facebook, що обговорив із португальською стороною взаємодію на шляху інтеграції України в Європейський Союз та НАТО та першочергові потреби українських захисників.
Окремо голова держави подякував владі Португалії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення, а також португальському суспільству, яке "було об’єднане в підтримці нашої країни та людей".
Нагадаємо, наприкінці березня обіцяні Португалією три танки Leopard 2, які вона передає узгоджено з іншими партнерами "танкової коаліції", опинились на території України.