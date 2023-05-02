В ОП заявили, що не відчувають солідарності з боку Польщі через зернову кризу

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що не відчуває солідарності з боку Польщі через запровадження односторонньої заборони на імпорт української аграрної продукції, повідомляє Європейська правда.

Про це він розповів у інтерв’ю DW.

Жовква наголосив, що Польща не мала жодних підстав запроваджувати односторонні обмеження у вигляді заборони українського імпорту.

"Між Україною та ЄС діє Угода про асоціацію, у нас є автономні торгові преференції, які були продовжені ще на рік. Згідно з цими документами, згідно з правом ЄС жодна держава не мала права запроваджувати односторонні заборони" , – зазначив заступник глави Офісу президента.

Він підкреслив, що обмеження на імпорт може накласти тільки Європейська комісія після проведення відповідного розслідування.

"Потрібно мати достатньо арументів, що цей експорт руйнує чи ставить під загрозу інтереси інших, і лише потім можливе відповідне регулювання" , – пояснив Жовква.

Він наголосив, що після повномасштабного вторгнення РФ у Євросоюзі створили "коридори солідарності", аби полегшити імпорт української продукції.

"На жаль, я не відчуваю жодної солідарності з боку Польщі" , – сказав Жовква.

Водночас, він подякував польському народу за підтримку України і прийняття українських біженців.

"Ми б не хотіли, щоб це непорозуміння з боку частини польського уряду впливало на наші чудові відносини з польським народом" , – зауважив Жовква.

У вівторок 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.

Таким чином Єврокомісія замінила одностронні рішення п’яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.