Зеленський анонсував посилення санкцій щодо Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом з партнерами незабаром прийме великий санкційний пакет щодо Росії, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє звернення Зеленського.

"Уважно стежимо, як держава-терорист намагається обходити санкції, фіксуємо кожний такий напрямок, працюємо разом з партнерами".

Президент повідомив, що провів нараду щодо посилення санкційних режимів – як наших, українських, так і спільних із партнерами.

"Готуємо великий санкційний пакет – рішення вже незабаром" , - підкреслив Зеленський.

Що було раніше:

25 квітня міжнародна робоча група Єрмака-Макфола представила новий план дій (Action Plan 2.0.) із метою подальшого посилення санкційного тиску на Росію, який передбачає зниження стелі цін на нафту до $45 за барель та визнання Росії державою-спонсором тероризму.