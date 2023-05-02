Зеленський анонсував посилення санкцій щодо Росії
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом з партнерами незабаром прийме великий санкційний пакет щодо Росії, повідомляє Українська правда.
Про це говорить вечірнє звернення Зеленського.
"Уважно стежимо, як держава-терорист намагається обходити санкції, фіксуємо кожний такий напрямок, працюємо разом з партнерами".
Президент повідомив, що провів нараду щодо посилення санкційних режимів – як наших, українських, так і спільних із партнерами.
"Готуємо великий санкційний пакет – рішення вже незабаром", - підкреслив Зеленський.
Що було раніше:
25 квітня міжнародна робоча група Єрмака-Макфола представила новий план дій (Action Plan 2.0.) із метою подальшого посилення санкційного тиску на Росію, який передбачає зниження стелі цін на нафту до $45 за барель та визнання Росії державою-спонсором тероризму.