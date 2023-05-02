ЄС обговорить план збільшення виробництва артснарядів до 1 мільйона на рік

Європейська комісія в середу запропонує план збільшення виробничих потужностей з виробництва артилерійських снарядів до одного мільйона на рік на тлі необхідності забезпечення військових потреб України та поповнення власних запасів, повідомляє Українська правда.

Про це, як повідомляє AFP, заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

План Єврокомісії, який буде оприлюднений у середу, передбачає використання 500 мільйонів євро з бюджету ЄС для збільшення виробництва боєприпасів. Кошти підуть на фінансування нових виробничих ліній для гаубичних снарядів і ракет, збільшення виробництва пороху і модернізацію старих боєприпасів.

Кошти з бюджету Євросоюзу фінансуватимуть близько 50% проєктів із виробництва снарядів, а країни-члени повинні будуть знайти іншу половину. Таким чином, загальна вартість плану становитиме 1 мільярд євро.

"Коли йдеться про оборону, наша промисловість повинна перейти на режим військової економіки. Я впевнений, що протягом року ми зможемо збільшити наші виробничі потужності до одного мільйона набоїв на рік в Європі" , – підкреслив Бретон.

"Акт, який ми пропонуємо, є безпрецедентним. Він спрямований на пряму підтримку, за допомогою грошей ЄС, нарощування нашої оборонної промисловості для України і для нашої власної безпеки" , – додав він.

Єврокомісар визнав, що оборонна промисловість ЄС "сьогодні не має таких масштабів, щоб задовольнити безпекові потреби України та наших країн-членів".

"Але вона має потенціал для цього" , – зазначив Бретон.

Рішення, яке запропонує Єврокомісія 3 травня, має стати останньою ланкою для втілення плану Євросоюзу з надання Києву артилерійських снарядів для протидії повномасштабному вторгненню Росії.

Раніше ЄС уже пообіцяв витратити 2 мільярди євро на надання Україні одного мільйона артилерійських снарядів протягом наступного року шляхом використання складських запасів і розміщення спільних замовлень. Але наразі цей план загальмувався через суперечку держав-членів щодо того, чи можуть кошти виділятись виробникам за межами Європейського Союзу.