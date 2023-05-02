Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли північний кордон України

Станом на 22:00 вівторка, 2 травня, російські війська ще п'ять разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

З 15:25 до 15:45 зафіксовано вісім приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, по населеному пункту Залізний Міст.

З 15:05 до 16:05 зафіксовано 16 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Зноб-Трубчевське.

З 16:50 до 17:10 зафіксовано 8 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Залізний Міст. Внаслідок артобстрілу по населеному пункту сталась пожежа житлового будинку та господарчих будівель. Будинок знищений вогнем. Вогнем знищено житловий будинок. Інформація щодо постраждалих осіб не надходила .

З 20:35 до 20:40 зафіксовано два приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Баранівка.

З 20:05 до 20:35 зафіксовано 7 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Шалигіне.

Попередньо, про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Також за даними Сумської ОВА, росіяни протягом дня здійснили 19 обстрілів прикордонних громад:

Білопільської;

Юнаківської;

Ворожбянської;

Миропільської;

Середино-Будської;

Глухівської;

Зноб-Новгородської;

Шалигинської;

Есманської;

Великописарівської;

Новослобідської.

Там всього зафіксовано 112 вибухів. На жаль, є руйнування.

Середино-Будська громада: росіяни здійснили авіаудар (7 вибухів) по місту Середино-Буда.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад, 8 приватних житлових будинків, два багатоквартирні житлові будинки, магазин, ЛЕП. Також по території громади били з артилерії - 12 вибухів" , - сказано в повідомленні.

Юнаківська громада - був обстріл зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено території та споруди одного із агропідприємств. Також ворог бив з мінометів. Крім того, з ворожого БпЛА скинули 2 ВОГ. Пошкоджено автомобіль.

Великописарівська громада - здійснено мінометний обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено магазин та приватний житловий будинок.

Глухівська громада - був артилерійський обстріл. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено нежиле приміщення одного з підприємств.

Зноб-Новгородська громада - росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено ферму, де утримувались телята, та лісопилку.

Білопільська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади.

Миропільська громада: здійснено мінометні обстріли - 18 вибухів.

Новослобідська громада: ворог бив з міномету - 1 вибух.

Шалигинська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.

Есманська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи).

Ворожбянська громада: зафіксовано 5 вибухів з мінометів.

Нагадаємо, що російські окупанти чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з 22:00 1 травня по 08:00 2 травня.

Також раніше ми писали, що росіяни обстріляли Чернігівську область та влучили в освітній заклад, який не працює. При цьому через атаку загинула дитина, яка знаходилась неподалік.