Зеленський не говорив з Білим домом про витік таємних документів

Президент України Володимир Зеленський в інтев'ю The Washington Post заявив, що не мав жодних розмов з Білим домом щодо масштабного витоку cекретних документів розвідки США. Ці витоки Зеленський назвав шкідливими як для Вашингтона, так і для Києва, про оприлюднення таємної інформації український президент прочитав у ЗМІ, повідомляє Українська правда.

"Я не отримував заздалегідь інформації ані з Білого дому, ні з Пентагону. Безперечно, це неприємна історія. Нам це невигідно. Це не вигідно для репутації Білого дому, і я вважаю, що це не вигідно для репутації США", - .

За словами американських посадовців, пише WP, держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив витоки з очільником МЗС України Дмитром Кулебою під час телефонної розмови в квітні. Попередньо розмова Блінкена і Кулеби була запланована для обговорення зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, уточнює видання. Заступниця держсекретаря Венді Шерман також провела кілька дзвінків зі своїми колегами.

Витік спричинив тертя між Україною та США, пише WP. У приватних розмовах з виданням українські чиновники заявили виданню, що нездатність Вашингтона захистити конфіденційну інформацію може призвести до того, що Київ стане менше ділитися розвідданими зі США.

Деякі документи вказують на те, що Штати шпигують за українськими високопосадовцями, включно із Зеленським. Відповідаючи на питання, чи спричинило це напругу і втрату довіри між державами, Зеленський заявив WP: "Я не можу ризикувати нашою державою". Він зазначив, що оприлюднення його особистих почуттів не варте потенційної шкоди для підтримки Штатами військових зусиль України.

"Там, де я можу говорити відверто, я це роблю. Але є високі ризики. Якби це була моя війна проти Володимира Путіна, і нас було двоє на полі бою, я б сказав усім все, що про них думаю. Але тут історія трохи інша. Ми маємо бути відповідальними" , – сказав Зеленський.

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Неназваний представник Білого дому повідомив виданню, що адміністрація Байдена "перебуває в постійному спілкуванні з українськими колегами з низки питань, у тому числі щодо несанкціонованого розкриття інформації". Однак він не став коментувати деталі цих обговорень.

Зеленський, який був втягнутий у перший скандал з імпічментом президента Дональда Трампа, зазначив, що це не перший випадок, коли його життя ускладнюється через витоки в США, і що тепер він більше зосереджений на підготовці України до повернення території, окупованої російськими військами.

"Я не знаю, чи це маніпуляція, чи випадковість, і так далі. Попри такі інформаційні рухи, я маю готувати державу до деокупації, а не до інших кроків. І це моє завдання. Пам'ятаєте, якою вийшла наша розмова з Трампом? Вони її надрукували. Ну, чесно кажучи, я теж не давав на це дозволу" , – сказав він.

Коментуючи витоки таємної інформації, Зеленський сказав WP, що вважає їх "телевізійним шоу", яке може зацікавити деяких людей, але яке, зрештою, допомагає Росії в критичний момент.

"Десь це ажіотаж, десь скандал. Для нас все, що заздалегідь інформує нашого ворога в той чи інший спосіб, – це однозначно мінус для нас. Я не бачу тут жодних плюсів" , – сказав Зеленський.

При цьому Зеленський відмовився підтвердити або спростувати інформацію, що міститься у витоках, а також відповісти, наскільки чутливим для України був витік.

"Не чутливим. Якщо я вам відповім, це означає, що він є чутливим, це означає, що там реальні документи. Будь ласка, перестаньте грати зі мною в ігри, я президент країни, що воює" , – додав він.

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