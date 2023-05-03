У РФ через безпілотник спалахнула нафтобаза

Вночі, 3 травня, у російському селищі Волна (Краснодарський край) на нафтобазі сталася пожежа. Цей населений пункт знаходиться недалеко від Кримського мосту. Про це, з посиланням на губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

"У селищі Волна Темрюкського району спалахнув резервуар з нафтопродуктами. Пожежі присвоєно більш високий ранг складності. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає" , - повідомив він.

За словами Кондратьєва, пожежа не загрожує мешканцям селища.

Пізніше російське інформагентство ТАСС із посиланням на екстрені служби повідомило, що "резервуар з нафтопродуктами у селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю спалахнув через падіння безпілотника".

Чий безпілотник і чому впав, не уточнюється.

Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв повідомив, що "займання серйозне, щоб його локалізувати використовують пінну атаку".