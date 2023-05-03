Українські захисники знищили за ніч 21 "Шахед"

Сили оборони України цієї ночі збили 21 ударний безпілотник іранського виробництва "Shahed-136/131", загалом ворог застосував до 26 дронів. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"(Сьогодні вночі – ред.) окупанти застосували до 26 ударних дронів "Shahed-136/131". Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 21 ударний БпЛА" , - зазначив Олещук.

Зазначається, що російські окупанти здійснили атаку на територію України з півночі (Брянська область) та півдня (східне узбережжя Азовського моря).

Для збивання ворожих безпілотників застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь".