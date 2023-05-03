Британська розвідка проаналізувала останні ракетні удари РФ по Україні

Типи об'єктів, уражених останніми російськими ракетними ударами, можуть свідчити про зміщення Росії з атак на енергетичну інфраструктуру України на удари по військових, промислових і логістичних об'єктах.﻿ Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє Європейська правда.

Британська розвідувальна спільнота розглянула ракетні удари РФ по Україні від 28 квітня та 1 травня, які були першими від 9 березня.

Останні удари здійснювалися стратегічними бомбардувальниками Ту-95 та Ту-160 з використанням ракет Х-101 та Х-555.

Під час обох ударів була використана менша кількість ракет, ніж під час попередніх атак, що, ймовірно, свідчить про спроби РФ відновити запаси крилатих ракет, йдеться в огляді.