Зеленський прибуде до Німеччини 13 травня, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський 13 травня прибуде до Німеччини з офіційним візитом. Він проведе низку зустрічей та буде присутній на врученні премії Карла Великого.﻿ Про це, з посиланням на Tagesspiegel, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Поліція Берліна підтвердила виданню інформацію щодо візиту президента України. Проте правоохоронці не розкрили деталі.

Очікується, що Зеленський приземлиться у військовій частині аеропорту у Берліні. Наступного дня український президент повинен зустрітися з канцером Німеччини Олафом Шольцем.

Після офіційних зустрічей Зеленський полетить до Аахена, де відбудеться вручення премії Карла Великого.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський відвідає Німеччину у середині травня, щоб відвідати вручення премії Карла Великого. Цього року її присвоїли українському народові та Володимиру Зеленському.