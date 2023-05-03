ОВА: Росіяни вдарили по залізничному вокзалу Херсона

У середу вдень російські загарбники обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Одна людина загинула, ще троє поранених. Про це повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Олександр Прокудін.

"Ворог ударив по залізничному вокзалу Херсона. Попередньо, одна людина загинула, ще троє цивільних - поранені" , - повідомив Прокудін.

За словами голови ОДА, також було пошкоджено карету швидкої допомоги. Медики, на щастя, не постраждали.

На місці працюють рятувальні служби.

Раніше, близько 11:00 середи, російські окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет Херсона - троє людей загинули, п'ятеро отримали поранення.