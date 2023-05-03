Україна отримає літаки після успішного наступу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе у Гельсінкі заявив, що впевнений у тому, що західні союзники передадуть українським Збройним силам літаки, повідомляє Європейська правда.

За словами Зеленського, союзники передають певну зброю після успішних дій українських військових на полі бою.

"Чому я вірю, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки" , – зазначив український президент.

У свою чергу, Ніїністе пояснив, що Фінляндія не зможе передати Україні свої винищувачі Hornet, поки не отримає заміну.