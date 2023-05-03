Під Бучею сьогодні можуть лунати вибухи: в ОВА назвали причину

Сьогодні, 3 травня, у Київській області під Бучею запланували знищення вибухонебезпечних предметів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Київська ОВА в Telegram.

У відомстві наголошують, що у Бучанському районі може бути голосно.

"Там сьогодні підрозділи ДСНС проводять знищення вибухонебезпечних предметів" , - йдеться у повідомленні ОВА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у північній частині Києва сьогодні можуть лунати вибухи, оскільки у Вишгородському районі знищують вибухонебезпечні предмети.

Також ми писали, що окупанти сьогодні намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе. Повітряні сили знищили 21 "Шахед".