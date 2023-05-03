У Зеленського прокоментували так звану нічну атаку на Кремль
Речник президента Зеленського Сергій Никифоров каже, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль, повідомляє Українська правда.
Про це заявив Никифоров у коментарі УП.
"У нас немає інформації про так звані нічні атаки на Кремль, але як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих.
Окремо дивують формулювання держави-терориста. Теракт - це зруйновані під‘їздами будинки у Дніпрі та Умані, або ракета у чергу на вокзалі у Краматорську і багато інших трагедій. А те, що відбулося у Москві, вочевидь – нагнітання ситуації перед 9 травня. очікуваний прийом від наших супротивників".
Що передувало: У пресслужбі Кремля заявили, що українські безпілотники "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Володимира Путіна.
Атаку Кремль назвав "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії".