Пригожин заявив, що українська армія пішла у наступ

Олігарх, російський терорист і власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стверджує, що українські захисники пішли в наступ і найближчим часом, на його думку, почнеться "активна фаза", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пригожина в Telegram.

"Я вважаю, що наступ української армії вже, власне кажучи, почався. Ми бачимо високу активність ворожої авіації, високу активність по периметру і всередині нашого фронту.

Якщо всередині наш фронт ми контролюємо, то по периметру, на жаль, ситуація виглядає не найкращим чином. І тому наші фланги… наскільки вони надійні… я поки що промовчу.

Уже все пішло. Коли це перейде в активну фазу? Думаю, що найближчим часом. Можливо, найближчими днями", — зазначив терорист.

Нагадаємо, Євген Пригожин погрожує Міноборони РФ віддати найманцям з ПВК "Вагнер" наказ на відступ із Бахмута, якщо вони не отримають боєприпасів.