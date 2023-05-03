Генерал Міллі: Росія рано чи пізно захоче переговорів з Україною

Голова Комітету начальників штабів Збройних сил США Марк Міллі вважає, що Україні і Росії буде непросто досягти своїх політичних цілей військовим шляхом, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв`ю Foreign Affairs.

За словами американського генерала, рано чи пізно російська сторона зрозуміє, що втрати перевищують вигоди, і це може стати початком переговорів.

Міллі наголосив, що РФ вже зазнала серйозних втрат у розв`язаній нею війні. Крім того, російська економіка серйозно постраждала через санкції.

" І я думаю, що раціонально мислячі люди, які беруть участь в ухваленні рішень в РФ, дійдуть висновку – можливо, протягом кількох місяців, року чи двох – але вони дійдуть висновку, що витрати перевищують вигоду" , – сказав Міллі.

Він підкреслив, що Росії доведеться визнати, що їй не вдасться виграти цю війну.

Міллі додав, що сумнівається в можливості завершення війни цього року.

Нагадаємо, 19 квітня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що впевнений в контрнаступі України проти російських військ, але дав зрозуміти, що війна, швидше за все, продовжиться і наступного року.

Раніше повідомлялося, що США надішлють Україні додаткову військову допомогу на суму близько 300 мільйонів доларів, включаючи велику кількість артилерійських снарядів, гаубиць, ракет класу "повітря-земля" та боєприпасів.