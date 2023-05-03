ОГП: У Херсоні та області загинули 16 людей внаслідок обстрілу
Внаслідок обстрілу Херсона та області 3 травня загинули 16 людей, 22 – поранені, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
"Станом на 16:30 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об’єктах цивільної інфраструктури в обласному центрі загинуло 12 людей. Близько 22 – отримали травми різного ступеня тяжкості".
Крім того, вдень між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом опинилася бригада енергетиків. Вони лагодили електромережі після чергових атак армії РФ. Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули.
Також вранці від обстрілу Дар'ївської громади області загинув чоловік.
Обстріли тривають.
Що цьому передувало:
- Близько 11:00 середи російські окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет Херсона – три людини загинули, п’ятеро отримали поранення.
- Також у середу вдень російські війська обстріляли з РСЗВ Степанівку Херсонської області. Внаслідок атаки прямо під час ремонтних робіт загинули троє співробітників обленерго.