Зеленський може скасувати візит до Німеччини через "злив" у ЗМІ

Витік інформації про підготовку візиту президента Володимира Зеленського до Німеччини може поставити під питання поїздку, повідомляє Європейська правда.

Про це німецькому виданню t-online стало відомо від "джерел, близьких до уряду України"

Видання пише, що в Києві "настільки роздратовані витоком інформації з Німеччини, що відповідальні за це особи, очевидно, розглядають можливість скасування візиту Зеленського".

За даними джерел t-online, українська сторона "глибоко розчарована" тим, що, "вочевидь, дуже чутлива інформація з питань безпеки" була навмисно опублікована німецькими джерелами.

Співрозмовники видання назвали це "безвідповідальним" і припустили, що витік може "поставити під сумнів можливий візит українського президента".

Як повідомили раніше в середу видання Bild і Berliner Zeitung, президент України має прибути до Німеччини 13 травня на запрошення федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Наступного дня Зеленського мав офіційно прийняти канцлер Олаф Шольц.

У зв’язку з цим у Берліні організують масовану поліцейську операцію з бар'єрами, перевіркою документів, снайперами і собаками, що шукають вибухівку.

Нагадаємо, в середу Зеленський прибув з несподіваним візитом до Фінляндії для участі у саміті лідерів України та країн Північної Європи та низки двосторонніх зустрічей.