У Резнікова пояснили "челендж" із безпілотниками над Кремлем

Росія своїми заявами про атаку українських безпілотників намагається пояснити та списати будь-які збитки. Однак диктаторській владі варто боятись самих росіян, повідомляє РБК-Україна.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив радник міністра оборони Олексій Копитько.

За його словами, галас із незрозумілими безпілотниками в Росії має два чутливих моменти для Кремля.

"Перший. "Атака українського БПЛА" - це універсальний спосіб пояснити і списати будь-які збитки. Можна роками красти, а потім бац - "прилітає" рятівний безпілотник. З РФ вже йдуть сигнали, що в різних регіонах почалася підготовка до операції "Ы". Непізнані безпілотники "скидають" непізнані об'єкти. Це дуже "архетипічна" ситуація для Росії, тому вона може мати серйозні наслідки" , - написав Копитько.

Він також вважає, що у Кремлі розуміють, що ніякі бендерівці не зможуть завдати навіть тисячної частки шкоди, на яку здатні самі росіяни.

"У Москві повно людей, які за гроші, з ідейних спонукань або заради приколу готові запустити БПЛА по Кремлю. Тепер це новий челендж. Росіяни - технічно просунутий народ. Тамтешня влада зараз вводить обмеження не проти українців, а проти росіян. Бо в конкретному випадку набагато небезпечніший безпілотник, який летить 5 км, а не 1000" , - заявив радник міністра.

Нагадаємо, сьогодні вночі в районі Кремля пролунали вибухи.

У Росії нафантазували, що Україна нібито намагалася завдати удару по Кремлю.

Своєю чергою прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна не володіє інформацією про нічні атаки на Кремль. Усі сили нашої країни спрямовані виключно на звільнення власних територій, а не на атаку чужих.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, "атака" дронів на Кремль, в якій росіяни звинувачують Україну, може свідчити про підготовку Москвою масштабного теракту.