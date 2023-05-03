Блінкен прокоментував ймовірну атаку безпілотника на Кремль

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував твердження російських офіційних осіб щодо нібито атаки безпілотника на Кремль, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє New York Times.

Блінкен заявив, що не може підтвердити повідомлення про ймовірну атаку на Кремль.

"Я сприймав би все, що виходить з Кремля, з дуже великою обережністю" , – сказав держсекретар.

Коли його запитали про позицію США щодо будь-яких можливих атак України на Росію, він відповів: "Це справа України, які рішення вона приймає, щоб захищати себе".

Раніше ЗМІ повідомили, що США збирають факти інциденту з безпілотником у Москві, який, за словами російської сторони, атакував Кремль.

За словами неназваного американського чиновника, Сполучені Штати не були попереджені про ймовірну атаку безпілотника на Кремль.

У пресслужбі Кремля заявили, що українські безпілотники "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Путіна. Атаку Кремль назвав "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії"

Речник президента Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль.