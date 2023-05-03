ЄС погодив схему закупівлі боєприпасів для України на 1 млрд євро

Посли Європейського Союзу у середу погодили схему спільної закупівлі боєприпасів для України після тижнів суперечок, які глибоко розчаровували українських посадовців, повідомляє Європейська правда.

Про домовленість повідомило головування Швеції у Раді ЄС.

Посли країн-членів ЄС схвалили угоду на зустрічі в Брюсселі, поклавши край суперечці щодо умов укладання контрактів.

"Посли ЄС схвалили рішення про надання допомоги в рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України у розмірі 1 мільярд євро для спільної закупівлі боєприпасів та ракет" , – заявило головування Швеції у Раді ЄС у Twitter.

#COREPERII | The EU Ambassadors approved decision on assistance measure under the European Peace Facility to support the Ukrainian Armed Forces through 1 billion euros for joint procurement of ammunition and missiles. — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) May 3, 2023

Деталі угоди, якої вдалось досягти представникам ЄС, наразі публічно не відомі.

Схема спільних закупівель є частиною ширшого плану ЄС передати 1 мільйон артилерійських снарядів і ракет Україні протягом наступних 12 місяців.

Міністри закордонних справ ЄС схвалили загальний план у березні, але схема закупівель зайшла у глухий кут, оскільки уряди сперечалися щодо умов контрактів.

Країни ЄС погодилися обмежити схему компаніями з ЄС і Норвегії, яка має тісні економічні зв'язки з Євросоюзом. Але, за словами джерел, Франція наполягала на тому, щоб саме виробництво боєприпасів відбувалося в Європі.

Така позиція розчарувала інших членів ЄС, включаючи східні та балтійські країни, Німеччину та Нідерланди. Німецький оборонпром, наприклад, імпортує деякі необхідні компоненти з Британії, яка вже не член ЄС, і у разі схвалення підходу Франції ці компанії не могли би претендувати на контракт.

Нагадаємо, деякі посадовці припускали раніше, що цієї угоди досягнуть ще в середині квітня, але ці надії виявились марними.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування тим, що реалізація цього важливого рішення ЄС гальмується.