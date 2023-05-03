Зеленський: Ми не атакували Путіна, залишимо трибуналу

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна воює на своїй території, і захищається від агресора – Росії, повідомляє Українська правда.

Про це заявив глава держави на спільному брифінгу з лідерами північноєвропейських країн у Гельсінкі, відповідаючи на запитання.

"Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву, ми боремося на своїй території, захищаємо свої села і міста. Нам зброї не вистачає навіть для цього… Тому – ми не атакували Путіна, ми це (міжнародному) трибуналу залишимо".

Зеленський наголосив, що Росія не має перемог на фронті, Путін більше не може мотивувати російське суспільство і відправляти просто так солдат на війну, тому зацікавлений в тому, щоб звинувачувати Україну в якихось "злочинах".

"Йому потрібно щось робити різке: то "замахи", то дрони, то якісь "гуси, які їх бомбили". Вони щоденно будуть вигадувати ті чи інші кроки. А все вирішується простіше: не треба нікого залякувати, не треба використовувати зброю, потрібно вийти з нашої території".

Предісторія: