У Київській області 4 травня будуть тестувати систему оповіщення

У четвер, 4 травня, у Київській області проведуть тестування системного оповіщення, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram селищного голови Макарова Вадима Токара.

"У Київській області проведуть тестування системного оповіщення. Контрольна технічна перевірка спрацювання діючих електромеханічних сирен проводитиметься 4 травня" , - йдеться в повідомленні.

Мета перевірки - протестувати програмне забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Планується декілька включень звукових сирен протягом дня.

"Просимо зберігати спокій. Але не забувайте перевіряти на офіційних джерелах інформацію про наявність повітряної тривоги" , - додав Токар.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 травня, у Київській області під Бучею запланували знищення вибухонебезпечних предметів. Жителі можуть чути вибухи.