Країни Північної Європи підтримали членство України в Євросоюзі та НАТО

Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція запевнили, що підтримують вступ України до Євросоюзу та НАТО, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить загальна заява саміту Україна - Північна Європа.

У документі, який підписали лідери країн Північної Європи, зазначається, що майбутнє України - у євроатлантичній родині. Зокрема, Євросоюз уже надав Україні статусу країни-кандидата.

"Країни Північної Європи - члени ЄС рішуче підтримуватимуть Україну в її зусиллях щодо реалізації процесу реформування та у виконанні вимог, необхідних для якнайшвидшого початку переговорів про вступ, а також очікують на звіт Єврокомісії до кінця 2023 року" , - сказано в заяві.

При цьому лідери п’яти країн запевнили, що продовжать працювати над підтримкою високого рівня цивільної допомоги Україні, у тому числі через механізми Євросоюзу.

У документі нагадали, що союзники погодилися ухвалити Україну в НАТО на саміті у Бухаресті у 2008 році. Також наша країна подала заяву на прискорене членство в Альянсі у 2022 році.

"Країни Північної Європи продовжуватимуть підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства. Ще до набуття Україною членства її безпека має велике значення для Альянсу. Україна та країни Північної Європи очікують вирішення цих питань на саміті НАТО в липні 2023 року. Країни Північної Європи будуть і надалі надавати рішучу підтримку зміцненню здатності України захищати себе" , - наголошується у заяві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 травня, перебуває з робочим візитом до Фінляндії. Там він зустрівся з лідерами країн Північної Європи.

Також ми писали, що, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, наша країна очікує на отримання графіку членства в НАТО на саміті Альянсу в липні.