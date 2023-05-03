Медведєв закликав до фізичного усунення Зеленського та його оточення
Колишній президент та чинний заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв закликав до "фізичного усунення" президента України Володимира Зеленського та його оточення, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Медведєва у Telegram.
Так маріонетка Путіна прокоментував події біля Кремля, який, за версією російської влади, був атакований українським дроном.
"Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, крім фізичного усунення Зеленського і його кліки. Він не потрібен навіть для підписання акта беззастережної капітуляції", — написав він.
Зазначимо, Медведєв відомий своїми одіозними висловлюваннями щодо війни в Україні та політичної ситуації загалом.
Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не атакувала "ані Путіна, ані Москву".