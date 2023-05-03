CNN: Над Кремлем пролетіли 2 безпілотники, але доказів причетності України немає

Телекомпанія CNN проаналізувала відеозаписи атаки безпілотників на Кремль і підтвердила твердження російської влади про політ двох дронів, але не про те, що до цього причетна Україна, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє CNN, телеграм-канал Faridaily.

CNN означила, що їй відомо наразі про те, як розгорталися події.

Відео, на якому, як виявилося, видно дим, що здіймається від Кремля, і яке було геолоковано CNN, з'явилося на одному з місцевих Telegram-каналів о 2:37 ранку за місцевим часом у середу.

Перші повідомлення про подію з посиланням на Кремль надійшли через російські державні ЗМІ ТАСС і РІА близько 14:33 за місцевим часом - приблизно через 12 годин.

Невдовзі після перших повідомлень ЗМІ в соціальних мережах почало широко поширюватися інше відео, на якому, мабуть, зафіксовано момент вибуху безпілотника над Кремлем. На відео безпілотник летить до куполоподібного даху будівлі, після чого відбувається дещо, схоже на невеликий вибух.

На відеозаписі видно, як двоє людей забираються на купол з ліхтариками і пригинаються прямо перед моментом вибуху. Цих людей немає на першому з цих відео, але вони з'являються на другому, що дає змогу припустити, що вони реагували на пожежу, спричинену першим дроном, у той час, коли з'явився наступний БПЛА.

CNN проаналізувала відеозаписи, надані російським державним каналом ТВЦ, на яких видно, що два окремі безпілотники були запущені з різних напрямків протягом декількох хвилин один від одного, судячи з часу, показаного на годиннику Спаської вежі.

Перший безпілотник був помічений над Кремлем о 2:27 ночі за місцевим часом. Він вибухнув над Сенатським палацом, після чого на його даху почалася пожежа. Другий безпілотник був зафіксований о 2:43 ночі, його фрагменти впали на територію Кремля.

Якщо перший безпілотник спричинив пожежу на вершині купола, то другий - ні, замість цього він вибухнув у повітрі.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не згадав про інцидент у середу під час розмови з журналістами о 12:30 за місцевим часом, приблизно за дві години до появи повідомлень у ЗМІ.

CNN зазначає: Кремль поки що не надав речових доказів, які б підтверджували заяву російської влади про те, що в середу вона запобігла спробі замаху України на життя президента Володимира Путіна.

Незалежна російська журналістка Фаріда Рустамова пише, що в Сенатському палаці Кремля, купол якого загорівся через атаку дронів, розміщені робочі кабінети Путіна та його кремлівська квартира.

"Сенатський палац кремлівським сленгом зазвичай називають просто першим корпусом. У цій будівлі знаходиться більшість робочих приміщень, які використовує Путін і його адміністрація...

Пам'ятаєте історичне засідання Радбезу перед війною? Воно відбулося в Купольній, або Катерининській залі Сенатського палацу.

А ще в Сенатському палаці розташована кремлівська квартира президента... Мабуть, тому в офіційному повідомленні Кремля те, що сталося, названо замахом на Путіна".