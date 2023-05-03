Атака безпілотників на Кремль: у Росії порушили кримінальну справу

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу через нібито атаку дронів на Кремль, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба СК РФ.

У відомстві зазначають, що кримінальну справу порушили за дорученням голови Слідчого комітету Олександра Бастрикіна.

Правоохоронці країни-агресора, незважаючи на те, що розслідування тільки розпочалося, вже встигли знайти винних. Вони стверджують, що спробу "атаки" на кремлівську резиденцію диктатора Володимира Путіна нібито організував "київський режим".

Нагадаємо, сьогодні, 3 травня, на Кремль нібито було здійснено атаку за допомогою безпілотників. Росія одразу почала звинувачувати Україну.

Пізніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша країна не причетна до цього інциденту.