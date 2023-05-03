Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами країн Північної Європи в Гельсінкі
Президент Володимир Зеленський у межах візиту в Гельсінкі зустрівся з прем’єр-міністрами Швеції, Данії, Ісландії та Фінляндії, повідомляє Європейська правда.
Про це Зеленський написав у Facebook.
Із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном Зеленський обговорив "параметри подальшої оборонної допомоги Україні, а також питання започаткування переговорів про вступ України до ЄС".
Під час зустрічі з данською прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен голова держави говорив про комплексну підтримку Данією України в боротьбі з російським агресором.
Очільниці уряду Ісландії Катрін Якобсдоттір президент подякував "за оборонну підтримку України як на двосторонньому рівні, так і в межах НАТО, а також за вагому підтримку енергетичного сектору України".
А під час переговорів із виконувачкою обов’язки прем’єра Фінляндії Санною Марін Зеленський обговорив поточну ситуацію в Україні та виклики, пов’язані з війною.
"Вдячний за потужну та стійку підтримку нашої держави й українців із перших днів повномасштабної агресії Росії", – зазначив голова держави.
Марін своєю чергою у Twitter за підсумками розмови наголосила, що "підтримка України з боку Фінляндії та інших держав Північної Європи є непохитною".
У середу, 3 травня, Володимир Зеленський прибув з несподіваним візитом до Фінляндії для участі у Нордично-українському саміті лідерів та низки двосторонніх зустрічей.
Раніше він уже зустрівся зі спікером парламенту Фінляндії Петтері Орпо та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.