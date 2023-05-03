Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами країн Північної Європи в Гельсінкі

Президент Володимир Зеленський у межах візиту в Гельсінкі зустрівся з прем’єр-міністрами Швеції, Данії, Ісландії та Фінляндії, повідомляє Європейська правда.

Про це Зеленський написав у Facebook.

Із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном Зеленський обговорив "параметри подальшої оборонної допомоги Україні, а також питання започаткування переговорів про вступ України до ЄС".

Під час зустрічі з данською прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен голова держави говорив про комплексну підтримку Данією України в боротьбі з російським агресором.

Очільниці уряду Ісландії Катрін Якобсдоттір президент подякував "за оборонну підтримку України як на двосторонньому рівні, так і в межах НАТО, а також за вагому підтримку енергетичного сектору України".

Extraordinary meeting of the Nordics in Helsinki with the president of Ukraine. We spoke on pressing matters such as Nordic support for Ukraine and how we can proceed with the Ukrainian formula for just Peace. Thanks to @niinisto for organising this important meeting. pic.twitter.com/ALyhzxaS4D — Katrín Jakobsdóttir (@katrinjak) May 3, 2023

А під час переговорів із виконувачкою обов’язки прем’єра Фінляндії Санною Марін Зеленський обговорив поточну ситуацію в Україні та виклики, пов’язані з війною.

"Вдячний за потужну та стійку підтримку нашої держави й українців із перших днів повномасштабної агресії Росії" , – зазначив голова держави.

Марін своєю чергою у Twitter за підсумками розмови наголосила, що "підтримка України з боку Фінляндії та інших держав Північної Європи є непохитною".

Tapasin tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Helsingissä, jossa hän osallistui Pohjoismaat-Ukraina-huippukokoukseen. Suomen ja muiden Pohjoismaiden tuki Ukrainalle on vankkumatonta. Slava Ukraini! ???????????????????? Roni Rekomaa / ⁦@TPKanslia⁩ pic.twitter.com/0paVEzIDNI — Sanna Marin (@MarinSanna) May 3, 2023

﻿У середу, 3 травня, Володимир Зеленський прибув з несподіваним візитом до Фінляндії для участі у Нордично-українському саміті лідерів та низки двосторонніх зустрічей.

﻿Раніше він уже зустрівся зі спікером парламенту Фінляндії Петтері Орпо та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.