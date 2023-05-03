Резніков провів зустріч з делегацією зі США: обговорили розвиток армії
Сьогодні, 3 травня, міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з делегацією США на чолі з президентом Сенату штату Юта Стюартом Адамсом, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення Резнікова у Twitter.
"Мав честь вітати сьогодні в Україні делегацію США на чолі з президентом Сенату штату Юта Стюартом Адамсом", - заявив міністр.
Він повідомив, що під час зустрічі вони обговорили важливі високотехнологічні рішення для подальшого розвитку української армії, зокрема:
- в ІТ-сфері;
- БПЛА;
- розмінуванні.
"Дякуємо нашим американським друзям за незмінну підтримку.Разом до перемоги!", - додав Резніков.
Нагадаємо, вчора міністр оборони провів телефонні розмови з норвезьким колегою Берном Арілдом Грамом та міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.