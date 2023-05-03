Резніков провів зустріч з делегацією зі США: обговорили розвиток армії

Сьогодні, 3 травня, міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з делегацією США на чолі з президентом Сенату штату Юта Стюартом Адамсом, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Резнікова у Twitter.

"Мав честь вітати сьогодні в Україні делегацію США на чолі з президентом Сенату штату Юта Стюартом Адамсом" , - заявив міністр.

Він повідомив, що під час зустрічі вони обговорили важливі високотехнологічні рішення для подальшого розвитку української армії, зокрема:

в ІТ-сфері;

БПЛА;

розмінуванні.

"Дякуємо нашим американським друзям за незмінну підтримку.Разом до перемоги!" , - додав Резніков.

Нагадаємо, вчора міністр оборони провів телефонні розмови з норвезьким колегою Берном Арілдом Грамом та міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.