Резніков провів зустріч з делегацією зі США: обговорили розвиток армії

Резніков провів зустріч з делегацією зі США: обговорили розвиток армії
Фото: Twitter

Сьогодні, 3 травня, міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з делегацією США на чолі з президентом Сенату штату Юта Стюартом Адамсом, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Резнікова у Twitter.

"Мав честь вітати сьогодні в Україні делегацію США на чолі з президентом Сенату штату Юта Стюартом Адамсом", - заявив міністр.

Він повідомив, що під час зустрічі вони обговорили важливі високотехнологічні рішення для подальшого розвитку української армії, зокрема:

  • в ІТ-сфері;
  • БПЛА;
  • розмінуванні.
"Дякуємо нашим американським друзям за незмінну підтримку.Разом до перемоги!", - додав Резніков.

Нагадаємо, вчора міністр оборони провів телефонні розмови з норвезьким колегою Берном Арілдом Грамом та міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.

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