Посольство США попередило про загрозу ракетних обстрілів України

Посольство США в Україні попередило﻿ про підвищену загрозу ракетних атак, зокрема на Київ та Київську область, повідомляє Українська правда.

"У контексті нещодавнього збільшення кількості ударів по всій Україні та підбурливої риторики з боку Москви, Державний департамент попереджає громадян США про існуючу підвищену загрозу ракетних обстрілів, у тому числі Києва та Київської області" , - йдеться у повідомленні посольства.

Посольство закликало громадян США слідкувати за сигналами повітряної тривоги, належним чином реагувати на загрози та дотримуватися вказівок місцевої влади.