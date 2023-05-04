На Кубані горить нафтопереробний завод, потрапив безпілотник – росЗМІ

В Кранодарському краї РФ спалахнув резервуар Ільського нафтопереробного заводу, пожежа спалахнула внаслідок влучення безпілотника, повідомляє Українська правда.

"На Кубані через атаку безпілотника спалахнув резервуар Ільського нафтопереробного заводу" , - повідомило російське інформагентство "ТАСС".

Пізніше губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив спалах резервуарів з нафтопродуктами на Ільському нафтопереробному заводі у Сіверському районі.

За словами Кондратьєва, на місці пожежі працювали 48 рятувальників та 16 одиниць техніки, населенню селища, де знаходиться завод, нічого не загрожує.

За попередньою інформацією російського чиновника постраждалих немає.

Він також повідомив, що пожежу локалізовано на площі 400 кв. м.

За даними російських ЗМІ, вже о 05:40 пожежу на Ільському НПЗ було повністю ліквідовано.