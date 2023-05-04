Захисники за добу знищили близько 650 окупантів – Генштаб
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 192 590 військових, 3 707 танків і 2 962 артилерійські системи.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 192 590 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 707 (+5) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 7 216 (+17) од.,
- артилерійських систем ‒ 2 962 (+16) од.,
- РСЗВ ‒ 547 (+3) од.,
- засобів ППО ‒ 304 (+4) од.,
- літаків ‒ 308 (+0) од.,
- вертольотів ‒ 294 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 2 523 (+18) од.,
- крилатих ракет ‒ 947 (+0) од.,
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 5 886 (+21) од.,
- спеціальної техніки – 370 (+7) од.
Дані уточнюються.