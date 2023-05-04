Захисники за добу знищили близько 650 окупантів – Генштаб

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 192 590 військових, 3 707 танків і 2 962 артилерійські системи.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 192 590 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 707 (+5) од.,

бойових броньованих машин ‒ 7 216 (+17) од.,

артилерійських систем ‒ 2 962 (+16) од.,

РСЗВ ‒ 547 (+3) од.,

засобів ППО ‒ 304 (+4) од.,

літаків ‒ 308 (+0) од.,

вертольотів ‒ 294 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 2 523 (+18) од.,

крилатих ракет ‒ 947 (+0) од.,

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 5 886 (+21) од.,

спеціальної техніки – 370 (+7) од.

Дані уточнюються.