Захисники за добу знищили близько 650 окупантів – Генштаб

Захисники за добу знищили близько 650 окупантів – Генштаб
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 192 590 військових, 3 707 танків і 2 962 артилерійські системи.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 192 590 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 707 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 216 (+17) од.,
  • артилерійських систем ‒ 2 962 (+16) од.,
  • РСЗВ ‒ 547 (+3) од.,
  • засобів ППО ‒ 304 (+4) од.,
  • літаків ‒ 308 (+0) од.,
  • вертольотів ‒ 294 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 2 523 (+18) од.,
  • крилатих ракет ‒ 947 (+0) од.,
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 5 886 (+21) од.,
  • спеціальної техніки – 370 (+7) од.

Дані уточнюються.

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