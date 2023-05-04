Міжнародні резерви України утримують рекорд за 11 років – зросли ще на 13%

На 1 травня 2023 року міжнародні резерви України становили 35,9 млрд дол, що є рекордним показником з серпня 2011 року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку з огляду на попередні дані про обсяг резервів.

У квітні резерви зросли на 13% до до 35,9 млрд дол. завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі подальшого зниження обсягів чистого продажу валюти на міжбанку та помірних боргових виплат в іноземній валюті.

Минулого місяця на резерви впливав, передусім, обсяг міжнародної фінансової допомоги. На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 5,85 млрд дол, зокрема – 2,7 млрд дол від МВФ, 1,7 млрд дол макрофінансовох допомоги від ЄС, 1,25 млрд дол від США та 242 млрд дол від розміщення внутрішніх валютних облігацій.

З іншого боку, уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 446 млн дол, з яких 282,7 млн дол – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, 113,1 млн дол – боргу перед Світовим банком, решта – боргу перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 107,4 млн дол. США.

Щодо операцій НБУ на валютному ринку, то у квітні регулятор продав з резервів 1,37 млрд дол та викупив до резервів 3,7 млн дол. Чистий продаж валюти у квітні знизився порівняно з березнем на 298,5 млн дол до 1 370,4 млн дол.

Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються четвертий місяць поспіль. Причини – у зменшенні імпорту енергоресурсів, збільшення продажу валюти для проведення сівби, активізація роботи металургійних підприємств.

Також впливають подальші обмеження непродуктивного відпливу капіталу з України. В НБУ кажуть, що послідовна монетарна політика та відмова від "друку" гривні в 2023 році сприяли стабілізації курсових очікувань.

Переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют також зробила свій внесок – у квітні за рахунок переоцінки вартість фінансових інструментів зросла на 128,7 млн дол.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.

Нагадуємо, минулого місяця міжнародні резерви України досягли рекордного рівня за останні 11 років - 31,88 мільярда доларів.

З огляду на обсяги надходжень фінансової допомоги від країн-партнерок, Національний банк очікує, що міжнародні резерви України зростуть до 35 млрд дол наприкінці року.