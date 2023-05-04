Суд арештував приховані активи Новинського на 10,5 млрд

За матеріалами СБУ суд арештував приховані активи підсанкційного олігарха, колишнього народного депутата Вадима Новинського на понад 10,5 мільярда гривень.﻿ Про це повідомляє пресслужба СБУ.

До списку заблокованих активів входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд.

Серед них:

елітний готельний комплекс у центрі Києва;

морський торговий порт "Очаків";

приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України.

"Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для реалізації оборудки він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів" , - зазначили правоохоронці.

Однак спецслужба викрила злочинну схему і заблокували її.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) триває розслідування.